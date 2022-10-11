美國媒體Politico歐洲版引述2位知情人士的話報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）計劃於11月3日至4日訪問中國。

報導指出，這將是七大工業國集團（G7）國家元首在新冠疫情爆發後首次訪問中國。Politico表示，蕭茲屆時很可能與中國國家主席習近平舉行會晤，並成為中共二十大之後與習近平會面的第一位西方領導人。

報導稱，蕭茲將在會面中向習近平強調維護國際法的重要性，並敦促中國領導人對俄羅斯總統普丁採取更強硬的立場。

該報認為，蕭茲有意繼續執行前任總理梅克爾的政策，支持與中國保持緊密的經濟聯繫，蕭茲將在此背景下進行訪問。但德國就中國對於俄羅斯出兵烏克蘭及人權的立場持批評態度。

消息指出，蕭茲本人拒絕對可能的出訪發表評論。柏林長期以來是直到出訪前一週，才會正式確認與公布總理的旅行計劃。

香港《南華早報》9月曾報導，蕭茲和法國總統馬克宏預計分別在11月訪問北京，並與習近平會晤，但巴黎和柏林都沒有證實這些訪問，大陸外交部也沒評論。