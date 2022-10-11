汽車零組件廣華-KY(1338)9月合併營收6.36億元，月增2.98％、年增6.02％；累計前三季合併營收為56.81億元，年增11.87％。IKKA-KY(2250)9月合併營收3.5億元，年增13.81％，累計前三季合併營收26.95億元，年減16.33％。

廣華-KY表示，受惠大陸政府與地方政府祭出相關優惠購車政策，加上廠商促銷力度加大，帶動新車消費市場逐步增溫，品牌車廠在傳統暑休淡季過後的拉貨力道回升穩定，帶動9月營收回溫。目前新能源車在大陸新車市場月銷售量已趨近3成，面對自主品牌市佔率逐步拉高，合資品牌車廠也積極推出新能源車因應，包括日產Ariya、本田及豐田bX4x等新車款，搶佔更多市占率，廣華-KY將隨著主要品牌車廠新車型訂單需求及年底傳統旺季效應，有助對營運帶來正面挹注。

IKKA-KY指出，車用市場今年飽受疫情影響，除一直以來的缺料缺晶片問題外，上半年的大陸防疫封城，更加劇供應鏈短缺的問題，所幸隨著大陸解封，及疫情緩解，供應鏈恢復生產，斷鍊問題減緩，所以日本豐田8月份產量及銷量也傳出好消息，連帶帶動IKKA-KY銷售狀況。

豐田汽車2022年8月份全球產量為76萬台，為過去5個月來首度呈現增長，優於原計畫的70萬台；另外，8月份豐田全球銷售量也是過去12個月來首度呈現增長，其中海外市場銷售量成長8.9%、創下同期歷史新高紀錄。

新合併Sol-plus也在9月起正式併入，二家公司於業務及生產資源互補，將有助於後續IKKA-KY營運表現，除既有營運持續發展外，雙方將加速在日系電動車零組件產品線擴大布局。