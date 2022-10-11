俄羅斯總統普丁證實對烏克蘭引爆克里米亞大橋復仇，警告敢再繼續，俄羅斯將會嚴厲反擊。

俄羅斯總統普丁昨（10）日坦承大規模攻擊烏克蘭設施是報復，警告烏克蘭敢再進行恐怖主義行動，就會面臨「更嚴厲」的反擊。不過《紐約時報》（New York Times）指出，普丁的復仇宣言通篇未提「西方」，全部咎責烏克蘭，顯示他在控制情勢，還不希望與西方爆發直接衝突。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、路透社、克里姆林宮新聞稿報導，8日克里米亞大橋（Crimean Bridge）遭到爆炸攻擊後，普丁劍指烏克蘭進行「恐怖份子行為」，國內鷹派呼籲反擊。10日清晨烏克蘭全國多達11個城市遭遇飛彈攻擊，至今至少釀成14人死亡、98人受傷。

普丁後續證實，這波「大規模擊」是因應烏克蘭的「反應」。他在俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）的開場致詞中表示，俄羅斯對烏克蘭境內的能源、軍事指揮、通訊設施進行「高精準、遠程武器的大規模打擊」。

他提到克里米亞大橋被炸的攻擊事件，「顯然這是烏克蘭特務機構下令、組織、執行的恐怖攻擊。」他也指控基輔使用恐怖份子的手法毒殺烏克蘭及俄羅斯的知名人士、記者、科學家，對烏東頓巴斯（Donbass）地區、札波羅熱核電廠進行恐怖攻擊，甚至對俄羅斯庫斯克（Kursk）執行3次恐攻，多次炸毀電廠的高壓電路。

他說不會對這類犯罪行為置之不理，痛批「基輔政權已經透過它的行為證明自己與國際恐怖組織同水平」，「而且還是其中最可惡的一個。」他警告，「如果持續在我們的領土上進行恐怖份子行為，俄羅斯的反應將會很嚴厲，規模將會相應於俄羅斯面臨的威脅，沒有人應該對此有所懷疑。」

針對普丁的「復仇宣言」，《紐約時報》指出，普丁短短3分鐘的致詞中竟然沒有提到「西方」是克里米亞大橋爆炸案或其他烏克蘭攻擊行動中的幕後主謀，這點引人關注，因為與克里姆林宮向來喜歡批評美國、英國在烏克蘭背後操作的典型言論背道而馳。

報導分析，這項轉變可能顯示普丁仍有意控制戰爭情勢，目前還不至於與北大西洋公約組織（NATO）爆發直接衝突。