美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）自去年大方認愛饒舌歌手A$AP Rocky（速可達硬漢）且懷孕後，就不斷傳出男友疑似偷吃閨密、在機場被捕等等負面新聞，但蕾哈娜仍力挺男友並在5月順利產下兩人的孩子。而生產完只休息2個月就復出的她，今（11）日稍早也在社群媒體上曬出一段影片替自家產品宣傳，火辣的造型再度引起網友目光。

蕾哈娜自2017年成立個人彩妝品牌「Fenty Beauty」後，接著推出內衣品牌「Savage x Fenty」皆大受歡迎，她也因此以上億身價進入富比士的女富豪榜中，成功轉型成為一名女企業家。而才剛身產完不久的她，今日稍早為了替自家品牌宣傳，也特別在個人IG上PO出了一段居家影片。

影片中，只見她穿著一件灰色帽T，下半身疑似沒穿僅穿著性感小褲，接著便把鏡頭放在地上，以由下往上拍的拍攝角度，大方掀起上衣並對著鏡頭擺出各種撩人的姿勢，秀出性感翹臀，短短3小時便吸引超過219萬人觀看，紛紛大讚「太辣了」成功掀起熱議。

事實上，蕾哈娜近幾年除了將事業重心擺在自家品牌的經營外，她與饒舌歌手A$AP Rocky的感情也似乎讓她相當頭大，因為她自從宣布懷上對方的孩子後，就爆出男方疑似偷吃蕾哈娜的「設計師閨密」導致兩人分手，復合後兩人從國外度假回來，A$AP Rocky就被警方以槍擊嫌疑人身分在機場直接被逮捕，而蕾哈娜卻始終力挺男友，也讓粉絲們相當心疼。