最新民調指出，民進黨基隆市長參選人蔡適應支持度33.27％、國民黨基隆市長參選人謝國樑則為26.75％。而上次大選投給基隆市長林右昌的市民，僅49.34％會投給蔡適應。蔡適應11日強調，他會持續拜訪基隆市，同時推出打動市民的政策，相信11月26日當天，曾經投給林右昌的市民，也會支持蔡適應。

九合一大選倒數45天，基隆市選情呈現膠著。根據《自由時報》最新民調，蔡適應支持度有33.27％、謝國樑為26.75％，兩者相差6.52個百分點。時代力量基隆市長參選人陳薇仲3.82％、無黨籍基隆市長參選人黃希賢0.84％、曾國民0.19％，另有35.13％尚未決定或拒答。

這次受訪者中，56.24％曾在上次基隆市長選舉中投給林右昌、11.82％曾投給謝立功，另31.94％回答忘記了或拒答。若進一步交叉分析，約49.34％表態要投蔡適應、18.87％轉投謝國樑、4.14％支持陳薇仲、0.33％支持黃希賢、曾國民，另有26.99％尚未決定或拒答。

針對民調結果，蔡適應強調，他非常感謝基隆市民的肯定，未來會加倍努力。從民調可以看出，自己尚須爭取5成市民支持，未來會持續拜訪基隆市，握遍市民每一雙手，同時提出打動市民的政策，讓基隆市正向發展。他相信，11月26日當天，當初投給林右昌的選民，屆時也會支持蔡適應。