業者真的「烙賽」了！雲林1位民眾日前在路上直擊1輛運豬車後方滲出黃色汙水，疑是車上豬的排泄物，大量屎水沿路潑灑路面，讓民眾怒批「影片有濃濃的味道」，網友則說「用屎鋪路」、「用力檢舉，拜託了」、「後方保持車距的神器」；據悉經檢舉可依廢棄物清理法，最重開罰6000元罰鍰。

該網友在臉書「爆料公社」曝光影片，他當時行駛在路上，左前方1輛貨車上載滿待宰豬隻，不過中途時，貨車後方的圍欄內竟開始滲出大量「土黃色髒水」，疑似是豬的排泄物，大量髒水不斷滴在內側道路上，該網友發文怒批「趕X羊，斤將係（真的是）就烙賽ㄟ餒」。

雲林1位民眾日前在路上直擊1輛運豬車後方滲出黃色汙水，疑是車上豬的排泄物，大量屎水沿路潑灑路面。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友留言「這個可以檢舉污染環境，環保局會開罰」、「用屎鋪路」、「臭整路，後面的車又剛好開在同一車道，車子底盤噴的都是屎尿味」、「我開車從來不跟豬仔車的後方」、「隔著影片，就能聞到味道了」、「用力檢舉，拜託您了」、「後方保持車距的神器」、「攏是賽啦」。

據悉若屎水造成路面有嚴重髒汙，經檢舉查證，政府可依廢棄物清理法開罰，處1200元以上6000元以下罰鍰；若惡臭嚴重，還可依空氣污染防制法處5000元以上10萬元以下罰鍰。