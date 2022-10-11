前高雄市長韓國瑜（1）日晚間重返高雄助選，以「八點檔」妙喻高雄市長選戰，又重提愛情摩天輪。昔日對手高雄市長陳其邁四兩撥千金說，看到韓市長昨天氣色非常好、中氣十足，歡迎多回高雄走走。媒體再追問怎麼看愛情摩天輪，他才答「應該去問國民黨候選人，摩天輪政策是否要延續」。

昨晚韓國瑜為昔日老戰友、已故前高市議長許崑源愛女許采蓁輔選，韓式金句又連發，他以看八點檔喻高雄市長選戰，陳其邁連任就好像大家都知道劇情固定的，沒什麼好看，若柯志恩贏了，就是第二台八點檔連續劇，比較有看頭。

媒體今問及關於「八點檔」說法，陳其邁先四兩撥千斤回答，昨天有看到韓市長，他的氣色非常好、中氣十足，而且精神抖擻，歡迎他多回高雄走走。高雄這幾年產業的轉型，還有文創發展等各項建設，也都有非常多進步，所以歡迎韓市長有空回來搭輕軌到台灣設計展，多走走跟老朋友敘敘舊。

媒體再追問怎麼看待韓國瑜昨天爆料國民黨高雄市長參選人柯志恩「切割愛情摩天輪」，認為柯太小看愛情摩天輪。陳其邁直說，這個應該去問國民黨候選人，愛情摩天輪的政策是否要延續，應該問國民黨候選人。