國防部長邱國正日前指出，預計在年底之前就會公布兵役延長的消息，外界質疑是否有選舉考量才延到年底宣布。國防部長邱國正今天（11日）表示，「我是國軍出生，只考慮保家衛國，沒有考慮選舉」。

行政院長蘇貞昌今天率各部會首長接受立委質詢，國民黨立委謝衣鳳針對兵役延長議題詢問邱國正，邱國正回應，服役時間要延長多久，都還在討論中，此事涉及人民就業等各種領域，茲事體大，必須與各部會協調，不是國防部單方面說了算。

謝衣鳳追問，無論兵役要延長多久，邱部長曾說一定要在元旦之前宣布，因為公告期間需要一年，若是跨過元旦才宣布，就須再延後。邱國正表示，若是拖到明年公告，就要後年生效，他希望不要延宕太久，以免各界猜測徒增紛擾。他說，無法準確說出要在10月、11月還是12月公布，只要各部會談妥了，各部會之間沒有問題，自然要按照程序公告。

謝衣鳳再追問，無法公布確切時間，是不是因為擔心會影響選情？邱國正嚴正澄清：「我尤其是軍人出生，想法非常單純，就是如何保家衛國，不談政治議題，我心裡沒有選舉，軍中也沒有在談選舉」。

國民黨立委鄭正鈐也就兵役延長問題請教蘇貞昌，蘇貞昌回應，延長役期不只是國防部的事情，牽涉到民生就業、就學等，各部會必須先談妥細節，若是明年要實施，今年底以前就要宣告，所以並不是邱國正不敢回答、不願回答。