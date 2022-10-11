經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)2022年9月營收表現持穩，使第三季營收回升至近7季高點，與前三季營收三者齊創同期次高。展望後市，隨著疫情對消費意願影響降低、配合將再新展3處據點帶動下，公司對第四季營收持續穩步復甦樂觀看待。

柏文公布2022年9月自結合併營收3.02億元，月減6.26％、仍年增達78.21％，創同期次高。使第三季合併營收9.19億元，季增9.98％、年增達1.71倍，登近7季高點、亦創同期次高。累計前三季合併營收26.59億元、年增達53.77％，續創同期次高。

柏文9月健身及娛樂服務營收1.64億元，月減3.31％、年增近1.04倍。教練課程的運動保健服務營收1.24億元，月減6.22％、年增達54.25％。一次性收取的入會費營收0.11億元，月減19.57％、仍年增達69.65％。

柏文表示，9月健身及娛樂服務營收較8月小減，主因隨著暑假結束，來自「肖跳」彈跳床及「滾吧」保齡球的營收下滑所致。而運動保健服務營收較8月減少，則是由於月底適逢中秋連假，略為影響私人教練執行課程工時所致。

累計柏文前三季健身及娛樂服務營收14.92億元、年增達44.81％，教練課程的運動保健服務營收10.34億元、年增達64.29％，一次性收取的入會費營收1.11億元、年增達98.3％，主因去年同期受疫情三級警戒影響暫停營業逾2個月，比較基期較低。

展望後市，隨著指揮中心宣布13日邊境解封，並自今（11）日起擴大納入18～49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，以保障年輕族群健康，柏文認為疫情對民眾消費意願的影響愈來愈低，有助於「健身工廠」各據點的會員召募及教練課程的銷售執行。

截至9月底，柏文在全台已有61處「健身工廠」據點。公司表示，第四季將持續拓展據點，包括彰化縣金馬廠、新北市汐科廠、台中市逢甲廠等3處據點將接續預售及開幕，可望為營運持續挹注新成長動能。