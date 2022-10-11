台中市市長盧秀燕（左二）、民眾黨新竹市長候選人高虹安（右二）。（圖／取自高虹安臉書）

有「藍營一姐」之稱的台中市市長盧秀燕，9日與民眾黨新竹市長候選人高虹安在台中同場交流市政，引發政壇關注。港媒評論指出，盧、高不只手牽著手十指緊握，還一起穿上白襯衫配淺藍牛仔褲，兩人默契十足，無論言行舉止與時間點都格外敏感，盧向高遞出橄欖枝意味濃，兩人可望結盟，如此能讓「討厭民進黨」力量整合，綠營將面臨極大危機。

香港媒體《中評社》10日評論表示，盧秀燕不僅選情看好，更被譽為「藍營最強母雞」，是黨內爭相邀請的超級政治巨星。盧8日下午赴新竹市為黨籍新竹市長候選人林耕仁站台助講；隔天馬上又與高虹安在台中市東區同框，兩人一同參訪建國市場引熱議，盧則表示兩人屬市政交流性質、與選舉無關。

評論認為，盧秀燕、高虹安兩人合體的「政治訊號」強烈，首先是，九合一選舉倒數不到50天，其次高近期成綠營圍剿箭靶，其三盧向來行事穩重此次卻並無避諱。加上盧、高不僅一見面就手牽著手，盧更緊抓著高的手「十指緊握」，同時還穿上「姐妹裝」，背後默契耐人尋味，兩人的親密熱絡溢於言表。

對此，評論分析，民眾黨在2020年政黨票得票率，台中市排名全台第二，僅次於新竹縣市，有高達21萬9492位台中市民投給民眾黨，得票率13.05%，已有左右選局的能力。這個實力讓民眾黨可望在年底九合一選舉扮演「關鍵少數」，這對藍綠而言都不容小覷。盧秀燕與高虹安合體，頗有拉攏白營支持者的意味；而民眾黨未派人參選台中市長，盧此舉更可望擴大支持光譜，凝聚「討厭民進黨」的力量。