民進黨台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員參選人林義偉在今年9月12日因酒駕被警查獲，隔天消息傳出，他立即以「做了最壞示範」宣布退選，付出慘痛代價，台中地院並以他曾在2020年間酒駕遭緩起訴，期滿後再犯此案，圖存僥倖之心態可議，依公共危險罪判他徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

林義偉屬民進黨新潮流，曾任立法院副院長、台中市長蔡其昌的助理，此次出馬參選潭雅神選區市議員，頗受看好。豈料，他在9月12日晚間11時許，開車行經台中市西屯區黎明路和中科路口，因違規超越停止線，遭警攔停。

員警盤查時聞到他身上濃濃的酒味，現場做呼氣酒測，酒測值已超標，達0.85毫克。警方將他逮捕，依公共危險罪嫌送辦，檢方複訊後無保請回。

隔天消息在地方傳開，蔡其昌受訪時表示，他對「酒駕零容忍」，林義偉酒駕讓人無法原諒，呼籲他應該「知所進退」。

隨後，林義偉也在網路公開宣布退選及退黨，對於酒駕影響到民進黨形象表示抱歉。

台中地院判決出爐，法官審酌林義偉曾在2020間因酒駕犯公共危險案件，檢察官以緩起訴處分，竟不知警惕，在緩起訴期滿後，再犯此案，漠視交通安全法令及公眾用路安全，圖存僥倖之心可議，犯後坦承犯行，判徒刑4月，得易科罰金