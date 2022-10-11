大陸知名女星劉詩詩，於2015年宣布嫁給吳奇隆後，兩人也在2019年迎接兒子「步步」的誕生，睽違5年她再次接拍古裝大戲《一念關山》，而該劇也即將該開播，粉絲們引頸期盼。近日她釋出一系列黑天鵝美照，頗有秋天神秘優雅的氛圍，讓網友驚艷不已。

可以看見照片中的劉詩詩，披散一頭黑髮，身穿黑色貼身禮服，雙手叉腰顯得非常有氣勢，雖然是背對著鏡頭，只露出側臉，但能夠看到她的白皙裸背只有幾條緊緊的黑線纏繞，在特殊的光影下，能夠看出劉詩詩美好的身體線條，整體氛圍又神祕又魅惑，網友們也紛紛將這組照片中的劉詩詩比喻為「黑天鵝」，讚美她的神韻與氣質。

這組宛如劇照一般的美圖，讓人完全看不出劉詩詩今年35歲，還是一個孩子的媽，引起大批網友與粉絲讚賞：「劉詩詩太漂亮了」、「這儀態不得了」、「詩詩好美」、「女神太美了」、「這背部曲線真迷人」、「真是絕佳的背影」、「姐姐氣質太好了」、「好美的背殺」、「美背真驚人」