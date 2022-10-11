戲曲泰斗曾永義辭世，遺作《韓非‧李斯‧秦始皇》週末登場。（台灣戲曲學院提供）

戲曲泰斗曾永義於10日辭世，享壽81歲。曾永義是以戲曲專業當選中研院院士的第一人，他在本週五（14日）在台灣戲曲中心將登場的作品《韓非‧李斯‧秦始皇》，是與王瓊玲合編，成為遺作，戲曲界一片哀悼，相當不捨。

擔任演出的台灣戲曲學院表示，曾永義為學校京劇團製作過許多膾炙人口的戲曲作品，並擔任編劇。台灣戲曲學院附設京劇團當家小生趙揚強回想起與曾永義合作的第一部作品是崑劇《梁山伯與祝英台》，當時集結了國光劇團的魏海敏、孫麗虹、陳美蘭、戲曲學院京劇團的曹復永、郭勝芳、趙揚強以及台崑的楊汗如等，展現崑曲來台灣傳承與發展的成果與面貌。

曾永義口中永遠的第一女主角朱民玲得知他辭世淚流不止，台灣戲曲學院表示，過去與曾永義合作相當愉快，「老師非常疼惜演員，也致力將作品帶到對岸演出，作為文化交流的根基。」曾合作的作品包含2005年新編京劇《射天》、2007年新編崑劇《孟姜女》、2007年新編京劇《青白蛇》、2008年新編歌劇《桃花扇》、2009年新編崑劇《李香君》、2010年新編京劇《賢淑的母親》、2011年新編崑劇《楊妃夢》、2017年新編崑劇《蔡文姬》、2018年新編崑劇《二子乘舟》、2019年新編崑劇《雙面吳起》、2022年縱橫天下《韓非‧李斯‧秦始皇》等。

台灣戲曲學院表示，《韓非‧李斯‧秦始皇》是曾永義因緣際會「選題而作」，「曾老師表示，此三位響噹噹的歷史人物，雖然彼此都有關係，然而一位是集法家大成的學者，一位是以帝王術致富貴功名的權臣，一位是喑噁叱吒統一天下的暴君，他們看似有高低，其實是鼎足而立。要寫他們，前提要深入探討，弄清他們的生平事跡、性情襟抱和時代背景，如此下筆，才不致走火入魔、貽笑大方。」