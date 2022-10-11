新北市府中商圈每年萬聖節都會推出「府中搞什麼鬼」，今年敲定10月29日登場，活動分為專業鬼怪組、萌鬼趣味組，總獎金高達26萬元，邀請民眾即日起10月25日報名，扮演最猛、最萌的變裝達人，一起玩翻府中。

經發局長何怡明說，府中商圈位在府中美學示範基地核心地區，今年為了打造府中商圈整體環境美學，經發局爭取到經濟部中小企業處「府中商圈街區營造計畫」補助，協助商圈協會經營自身品牌，從10月起籌備多項活動，一直玩到萬聖節前夕，希望帶領民眾在府中雙城吃喝玩樂，感受商圈不同風貌。

何怡明指出，今年變裝比賽專業鬼怪組前三名分別可獲獎金5萬元、3萬元及1.5萬元，並取8名佳作各得5000元；趣味萌鬼組前三名也可分別獲得獎金2萬元、1萬元及6000元獎金，並取8名佳作各得3000元外，當日票選前6名人氣獎可分別獲得1000元。

另外，報名參賽變裝比賽的民眾，只要完成現場報到，還可獲得參加獎600元商圈購物券，可以到府中商圈配合店家使用，盼營造最恐懼、最精彩的萬聖節氛圍。

經發局補充，板橋林本源園邸本月22日、23日10時至17時將舉辦「2022府中搞什麼鬼-變裝表演活動」，將邀請板橋高中吉他社、海山高中吉他社、華僑高中吉他社、音研社於定靜堂前演出，當天會提供古裝租借的服務，相關報名資訊可至「府中商圈-府中搞什麼鬼官方網站」(https://wefuzhong.com.tw/halloween-info.php)查詢。