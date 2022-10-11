邑昇（5291）公告2022年9月合併營收1.36億元，本月受惠LED自行車燈新品出貨帶動營收較上月成長4.87％，累計前三季營收為12.15億元，維持與去年同期相當水準。

9月份LED自行車燈推出新機種，首批銷往歐洲挹注月營收較上月成長4.87%，由於邑昇自行研發之LED自行車燈具有高流明度、高安全性、高性價比等三高特性，並與國際品牌大廠維持長期合作關係，訂單掌握度高，為邑昇穩定營收來源。

此外，邑昇近年主力推廣產品為以自有品牌「DOSUN」設計研發之電動輔助自行車e-bike，已陸續推出三款車型，分別為經典款CT150、e-Road公路車款RT100、e-cargo貨車款CG135，其中經典款已銷售上千輛，e-Road公路車款於上月中開始預購，而e-cargo CG135則將在本月11號晚間於嘖嘖平台正式開放集資，創造話題並擴大消費客群。

未來邑昇將持續深耕電動自行車相關領域，並積極開拓歐洲消費市場，邑昇觀察，目前旗下PCB事業進入產業庫存調節期，然邑昇PCB終端應用領域廣闊，有助分散單一應用市場需求下滑風險，加上近年新增e-bike事業群，能有效推升營收維持一定水準，下半年起已積極與歐洲當地經銷合作夥伴，開拓歐盟市場，預期將成為邑昇未來營運主要成長動能之一。