專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）9月合併營收新台幣1.17億元，較上月減少，與去年同期持平，係PCB供應鏈謹慎觀察終端消費市場需求，盤點庫存、保守下單，加上暑期結束，室內裝修需求減緩所致，第三季合併營收3.6億元、累計前三季合併營收10.6億元，年增率分別為2.15％與2.08％。展望全年，公司持續調整產品組合，以期毛利率優化，下半年將維持合併營收平穩，可望匯兌收益挹注，獲利表現穩健。

鉅橡第三季合併營收3.61億元，係受益美耐板市場暑期裝修需求挹注，帶動美耐板訂單成長，美耐板前三季營收比重與年增率皆為雙位數表現，推升第三季合併營收年增率2.15％，公司PCB耗材以高階需求為主，今年在中國大陸逐步復工，PCB供應鏈庫存去化完畢，受惠PCB產業高階製程需求，載板用量倍增，加上跨足建材市場，產品多元佈局，推升前三季合併營收10.6億元，較去年同期成長2.08％。

鉅橡謹慎觀察第四季PCB產業變化，消費性電子包含智慧型手機、平板、NB等新品拉貨需求，受到全球通膨、經濟下行風險，終端消費市場需求平緩，第四季客戶將進行庫存盤點，營收動能維持平穩，惟公司多元布局台灣建材市場，挾產品競爭優勢，積極於市場擴展通路，以期產業規模逐步放大，進而提升公司建材市場市佔率。

展望全年，面對原物料價格居高不下，鉅橡積極調整產品組合，以高毛利產品生產為主，下半年亦沒有一次性業外損失提列，以期匯兌收益，獲利表現可望回升，全年營運穩健。