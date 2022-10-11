受上週末海外股市普遍下跌等因素影響，10日大陸A股三大股指收跌，上證綜指更是在今年5月以來首次失守3000點整數關口，讓市場投資者感到擔憂。但也有大陸市場分析人士認為，大陸經濟基本面向好、A股估值已顯著低估、業績表現出較強韌性，且外資逆市買入，認為不必對此次下跌過度悲觀。

而觀察大陸第4季經濟表現，根據中新網引述多位大陸專家認為，政策將持續發力，促進經濟回穩向上。看到9月21日大陸國務院常務會議聽取國務院第九次大督查情況彙報時，要求狠抓政策落實、推動經濟回穩向上，將進一步部署相關政策落實。

在股市表現部分，國泰君安證券方面人士認為，風險偏好下降等因素是股票市場調整的核心原因。在海外通膨未明顯轉變的背景下，讓市場風險偏好持續受到抑制。

此外，也有人士認為，大陸A股三大指數的回落並未影響北向資金的買入行動。10日北向資金仍呈現淨買入態勢，合計買入14.31億元人民幣，表明A股投資價值得到境外資金的認可。