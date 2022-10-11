We’re excited to announce the newest student athletes to join our Nike family: Caitlin Clark, Bronny James, Haley Jones, DJ Wagner and Juju Watkins.



Hit that ❤️ to show them some love and welcome them to the Nike Basketball fam. pic.twitter.com/xIPZN2raOS — Nike Basketball (@nikebasketball) October 10, 2022

布朗尼（Bronny James）尚未進入NBA就獲得了運動大廠Nike的代言合約，布朗尼出生於2004年，他的父親詹姆斯（LeBron James）更早之前就已經與Nike合作。布朗尼聲明提到：「從我有記憶以來，Nike就是我家庭的一部分，獲得與他們合作、延續家族遺產的機會真的是意義重大。」

Nike這一批簽下的運動員共有5人，全都來自與他們有合作關係的學校，除了塞拉峽谷高中的布朗尼，還有愛荷華大學女籃Caitlin Clark、史丹佛大學女籃Haley Jones,、塞拉峽谷高中女籃Juju Watkins、康登高中後衛華格納（D.J. Wagner）。華格納被評價為頂尖的高中後衛，他的父親杜旺華格納（Dajuan Wagner）、祖父米爾特華格納（Milt Wagner）都打過NBA，屆時他通過選秀就會成為聯盟史上首位「第三世代」的球員。

詹姆斯2015年與Nike簽下終身合約，總值估計10億美元，讓他成為史上最富有的現役球員。布朗尼他們由於還是學生，過去幾十年都無法從代言取得收入，因為美國NCAA大學聯賽禁止學生像職業選手那樣賺取商業利益。直到2021年聯邦最高法院判決這項規定觸犯了反托拉斯法，學生從此可以授權給運動廠商使用自己的肖像、姓名、外貌獲取收入（NIL代言）。

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）曾坦言在大學時期違規收取商業利益，讓他可以照顧母親與祖母，留在大學多打1年，他強烈支持學生運動員應有合法管道賺這些錢。