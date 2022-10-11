台東縣政府與鹿野鄉公所10日在鹿野鄉慈恩堂舉辦聯合祈福慰靈啟建法會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府與鹿野鄉公所10日在鹿野鄉慈恩堂舉辦聯合祈福慰靈啟建法會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府與鹿野鄉公所10日在鹿野鄉慈恩堂舉辦聯合祈福慰靈啟建法會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府與鹿野鄉公所10日在鹿野鄉慈恩堂舉辦聯合祈福慰靈啟建法會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東9月18日強震造成鹿野鄉納骨塔牆面倒塌，5分之2櫃位皆受損，其中42個骨灰罈破碎，先人骨灰骸混合無法辨識。台東縣政府與鹿野鄉公所10日在鹿野鄉慈恩堂舉辦聯合祈福慰靈啟建法會，告慰先人英魂，撫慰先人親屬。

法會時，眾人驚訝發現鹿野鄉長李國強唸獻榜文相當道地，原來他年輕時就擔任廟方主委，他說，29歲時擔任當地瑞源村源聖宮主委，「1年要念25篇」，今年已經61歲還記得。

祈福慰靈法會計擺設了108桌普桌，供養桌15桌、犒軍桌3桌，供品相當豐盛，參與法會的鄉親也多達500多人，有民眾表示，原以為只是擺幾張供桌的小型法會，沒想到比清明法會還盛大隆重；也有特地從台中、高雄返鄉的民眾說，縣長饒慶鈴全程參與科儀，可以感受到縣長與縣府的重視。

台東縣長饒慶鈴與民政處長鍾青柏、鹿野鄉長李國強、5位鹿野鄉民代表及7個村的村長們，共同為這次地震造成先人骨灰骸罐破損的災情上香祈福，希望藉由慰靈法會，以告慰先人英魂、撫慰先人親屬不捨與傷痛的心靈。

台東縣鹿野納骨塔因9月17、18日櫃位受損，據統計537位先人的骨灰骸罐受影響，其中破損的計有134個、有破損但仍可辨識的92個、無法辨識42個。

此外，因地震造成民眾心靈的痛苦亦不能輕忽，許多鄉親一直掛念先人英魂會無法安穩，所以特地舉辦法會，期許能安定先人英魂及撫平鄉親們精神上的傷痛。

祈福慰靈法會結束後，所準備的供品捐贈社福團體及有需要的家庭。李國強說，感謝鄉親的包容，鄉公所會持續為未來重建努力，也會按照民眾信仰不同，也會另外舉辦其他宗教的追思儀式，日期將另行公布。