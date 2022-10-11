弘光科大妝品系副教授施珮緹，到幼兒園教家長嬰幼兒按摩。（弘光科大提供）

新冠肺炎疫情還在高原期，流感又來勢洶洶，孩子染病咳不停，或鼻塞呼吸困難睡不著，令家長苦惱。弘光科大化妝品應用系副教授施珮緹精研按摩，著有「嬰幼兒成長按摩與芳療應用」專書；很多家長詢問如何用按摩紓緩孩童咳嗽、鼻塞不適？她建議鼻子不通，可以沿著鼻翼兩側上下滑動，輕按按摩，呼吸不順暢則輕輕拍背、按摩胸前。

施珮緹說，嬰兒按摩可以舒緩、放鬆身心、增進親子情感。雙薪家庭上班族父母，很少有時間跟孩子互動，疫情期間也容易讓人煩躁、緊張。特別教幼兒園的家長透過按摩放鬆、增進親子關係；教學內容以嬰幼兒成長按摩、成人運動舒緩伸展、臉部肌膚、全身舒緩按摩等為主。

「嬰幼兒按摩時間不用太長，即使是一分鐘也可以。」施珮緹指出，家長用雙手撫摸孩子身體跟肌膚親密接觸，讓孩子感受到輕柔撫觸，期間可對嬰幼兒說說話，搭配燈光、音樂、精油，瞬間讓親子間放鬆拉近距離。日前到幼兒園上課，3到5歲的孩童原本活潑好動，但是在家長按摩時，孩子感到舒服、溫暖，立刻變得安靜，相當神奇。

施珮緹表示，她使用10CC的基底油，加入橙花、岩蘭草、薰衣草、甜橙等精油，請家長擦在自己身上先放鬆，接著再幫孩子按摩，過程中，孩子也能聞到精油的香氣。在操作時，不需要用力，且家長一定要先放鬆身心，如果父母太緊張，小孩也會跟著感受到緊張氛圍，讓自己和小孩聞到精油芳香，形成放鬆的記憶。

幫孩子按摩時，可以從拍背開始，沿著脊髓上下滑動能放鬆身體，也能刺激血液循環。施珮緹表示，因小孩子很容易脹氣，接著能幫孩子按摩腹部，再接下來，是腿部、胸部、臉部。萬一孩子鼻子不通，可以沿著鼻翼兩側上下按摩，呼吸不順暢，可以拍背、按摩胸前，輕輕的滑動就好，孩子不容易入睡，則可以順著眉毛從在眉頭滑到眉尾，重複的輕輕的滑動按摩。

施珮緹強調，在幫嬰幼兒、孩童按摩時要注意，飯後1~2小時內不宜，3歲以下孩童不建議直接使用精油，在孩子打完預防針10天內也不要按摩。萬一身體不舒服，則要選擇不適部位按摩，才能達到舒緩放鬆，最好在孩子睡覺前進行，如果長時間固定時間操作，會讓小孩每天期待按摩的時間到來，進而養成固定時間去睡覺好習慣。