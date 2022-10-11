磷酸系鋰電材料與智財供應商立凱-KY(5227)周一(2022年10月10日)宣布，與歐洲鋰電池大廠FREYR(紐約證券交易所代碼：FREY)正式簽署生產授權許可和服務合約，由立凱-KY技術授權並支援建設FREYR在挪威的LFP正極材料量產工廠。

此合約授權FREYR一份涵蓋全球範圍的許可，基於立凱-KY專業技術，FREYR可生產並銷售LFP正極材料，並在立凱-KY的支援之下，首先用以因應未來FREYR在挪威摩城(Mo i Rana)建立先進半固態鋰電池超級工廠對正極材料的需求，此份合約亦包含立凱-KY的持續性服務，將靈活實現FERYR即將在全球其他區域部署的重大生產戰略。

在儲能電池及電動車電池領域，立凱-KY提供完整的LFP電池正極材料製造技術及相關專利。FREYR在此份授權及服務合約中，獲得了使用立凱-KY的相關技術及生產方法的非專屬授權。

FREYR在此前宣布，將在北歐地區建立一個LFP正極材料廠，並計畫在2024年進行量產，此與挪威鋰電池超級工廠的預計產能提升計畫相符合。基於本土化與低碳化的電池原料生產及運輸規劃，在挪威設立LFP材料供應鏈將大為提升FRYER的經濟效益。

FREYR供應鏈執行副總裁豪克(Dr. Tilo Hauke)表示：「目前對正極材料的需求殷切，透過與立凱-KY簽署授權合約，有能力為我們的挪威鋰電池超級工廠生產LFP正極材料，加快速度與擴大其規模。立凱-KY是大陸以外的主要LFP正極材料生產商之一，以其世界一流的生產技術而聞名。在此時取得他們的專業技術及能力，建立一個強大的本地化優質材料供應鏈，具有其明顯的優勢。」

立凱-KY董事長張聖時(Edward Chang)表示：「我們非常期待透過支持FREYR為歐美鋰電池產業帶來更多創新及壯大其可持續性。此一合約將為雙方奠定長期且深遠的合作基礎，我們正在將LFP專業知識和能力帶到北歐地區，確保供應鏈本地化，並同時強化客戶電池生產與成本具備世界級的競爭力，以利跟上綠色能源革命帶來的強勁需求。」

立凱-KY同時是FREYR位於美國的合作夥伴24M Technologies, Inc. (24M)的LFP正極材料認證供應商。24M的獨特的半固態電池採用更大更厚的電極設計，旨在提供更高的單位體積能量密度，同時降低生產成本，改善電池製造。

FREYR CEO暨共同創辦人湯姆·艾納爾·詹森(Tom Einar Jensen)表示：「今年初，我們宣布與Aleees(立凱-KY)一起合作開發LFP正極材料的意向，隨著現在這份合約的簽署，可以很開心的表示，我們在北歐地區的電池生產及其供應鏈本地化和減碳能有穩固的龍頭地位。LFP正極材料成本占電池總成本的40%以上，正極材料生產的碳足跡占電池製造的45%。透過與Aleees的合作，FREYR可以成為低成本、低碳的LFP正極材料生產製造商。我們很榮幸Aleees加入我們持續成長的電池供應鏈的大家庭。」

FREYR Battery(NYSE：FREY)為一家次世代潔淨電池製造商，目標為生產潔淨電池，以減少全球碳排放量。FREYR的使命是生產綠能電池，以提升全球能源及減少交通工具的碳排放。FREYR已開始在挪威Mo I Rana計畫建設第一家工廠，並宣布預計在芬蘭Vaasa和美國進行電池量產。FREYR計劃電池產能為2025年達到50GWH，在2028年達到100GWH，在2030年達到200GWH。