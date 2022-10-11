鴻海(2317)一年一度的「2022鴻海科技日」（HHTD22）將於下周二（18日）登場，集團近日暖身動作頻頻，今（11）日再度對外公布量產版的MODEL C預告片，表示外觀及性能均較原型車再進化，詳細規格、效能等資訊將於活動當日對外公布。

鴻海於2021年鴻海科技日中，首度對外展示電動巴士MODEL T、SUV車型MODEL C、旗艦轎車MODEL E等3款自主開發電動車款。董事長劉揚偉5月底法說時預告，第三屆2022年鴻海科技日除了展示量產版的MODEL C外，還會再推出2款全新設計車款。

鴻海在9月28日對外揭示2022鴻海科技日主視覺設計後，分別於9月30日及10月6日分別釋出電動皮卡MODEL V、以及第二款SUV車型MODEL B的預告短片，積極為科技日活動暖身。

2022年鴻海科技日除了公布電動車開發進度外，亦將展出相關零組件研發成果。劉揚偉先前表示，集團鎖定發展的電動車、數位健康及機器人三大新興產業，都需要功率及光電半導體來推動技術創新，將在鴻海科技日中展示鴻海研究院的前瞻技術產學合作成果。