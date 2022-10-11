大陸歌手劉力揚早年以一曲〈禮物〉在台灣走紅，當時她加入華研音樂，成為S.H.E等人的師妹，更頂著《2006年超級女聲》全國季軍的頭銜，紅極一時，但近年來她淡出螢光幕，最近她突現身直播，可見她整張臉疑似發福，眼神也變得黯淡憔悴不少，還呼籲大家要加入自己的粉絲團，為自己做直播帶貨鋪路，引來粉絲討論。

劉力揚早年頂著一頭短髮及中性的造型出道，2008年在台灣發布首張專輯《我就是這樣》出道，隔年專輯《轉寄劉力揚》中的〈禮物〉一曲更讓她翻紅，曾上過《百萬大歌星》等節目。去年大陸頒布限薪令，「大陸第一網紅」馮提莫等歌手的活動報價表曝光，可見馮提莫一場活動報價30萬人民幣（約133萬台幣），劉力揚也在榜中，一場活動可得14萬人民幣（約62萬台幣）。

劉力揚上過《百萬大歌星》等節目。（圖／中時資料照片）

近年劉力揚仍不時會推出單曲，最後一次在台北現身是2018年，擔任海峽兩岸高校音樂大賽《青春最強音》第二季總決賽的神秘導師，在活動中再次演唱了〈禮物〉，當時她同台過去《超級女聲》的導師包小柏，直言感慨萬千，也透露因為當時台北遇上寒流，讓她人一到台灣就感冒，最後抱著病體才完成工作。

劉力揚近照曝光。（圖／翻攝自渣一刀微博）

而劉力揚當年與尚雯婕、譚維維等人都是在同屆比賽中出道，相較之下，近年劉力揚曝光量幾乎趨近為零，最近有網友發現她悄悄轉行當起直播主，看似幸福肥、臉變樣，口中還說著：「關注我，加我粉絲團，以後肯定有福利給大家的！我會重新出發，感謝這個平台」，引來網友好奇說：「她咋（怎麼）變這樣了？別的超級女聲也沒這樣啊？記得以前是走中性路線的吧？」、「是不是生病了，感覺很疲憊很憔悴啊，咋（怎麼）混成這樣了？」。