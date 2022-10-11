資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺，勇敢對抗直腸癌8年，於8月21日不幸與世長辭，享年39歲，讓余家陷入難過情緒，而余苑綺生前的最大遺願，正是年幼的一雙兒女，對此，弟弟余祥銓及姊姊余筱萍承諾照顧，今(11日)余筱萍凌晨PO出幫小朋友慶生的照片，令小朋友們心情超嗨，也走出喪妹後的哀痛情緒。

余筱萍曾在8月21日余苑綺剛走的那天悲痛發文：「我最善良可愛的妹妹，感謝妳忍受我這個任性姐姐三十九年，我會幫妳照顧好樂樂跟弟弟，愛妳」，並曬出多張姊妹貼臉自拍照，展現親人間親密的一面。今日余筱萍則凌晨3點發文寫下：「3歲囉」，可見她在桌上擺放生日蛋糕和慶祝氣球，現場的氣氛非常愉快、輕鬆，余筱萍看著天真無邪的姊弟倆，打從心底露出開心的燦爛笑容。

余苑綺和余筱萍姊妹情深。(圖/余筱萍 FB)

余筱萍超有愛幫余苑綺的一雙兒女慶生。(圖/余筱萍 FB)

而弟弟余祥銓也信守承諾照顧一雙兒女，本月(10)初他PO出和姊夫Gary帶孩子去動物園玩耍的影片，開心寫下：「樂樂、弟弟動物園初體驗，看來我比動物好看，他們倆看到我模仿比較興奮」，可見超暖舅舅不計形象模仿大猩猩，還學猴子跺腳逗笑余苑綺留下的小孩，余祥銓的女友也牽著樂樂玩耍，溫馨畫面令人看得十分欣慰感動，想必余苑綺在天堂的靈魂得以安眠。