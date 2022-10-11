王室專家鮑爾（Tom Bower）曝梅根夫婦超缺錢

薩塞克斯公爵夫人梅根雄心萬丈，知名王室傳記作家、《浮華世界》（Vanity Fair）前編輯蒂娜‧布朗（Tina Brown）最近在英國亨利文學節（Henley Literary Festival）中，提及哈利和梅根時說，她可能想更上一層樓，把伴侶從哈利升級為美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《第6版》（Page Six）網10日報導，布朗在提及最近好些報導盛傳，梅根夫婦想離開加州蒙特斯托（Montecito）的豪宅，搬到聖塔芭芭拉（Santa Barbara）希望牧場（Hope Ranch）更高檔、更安全的新社區時，開玩笑說，梅根可能會升級伴侶。

「就某方面來說，她所尋找的可能不只是新家，」她說，「馬斯克也還單身，我能說的就這麼多了。」布朗意有所指地說，梅根與哈利可能想要跟得上他們的社交圈。

表面上他們夫婦要搬家，是為了靠近兒子亞契的幼稚園，還有哈利馬球隊所在的聖塔芭芭拉馬球俱樂部（Santa Barbara Polo and Racquet Club）。

不過，布朗說，對他們而言，身為錢不夠多的D咖名流不是很愉快。和那些超級富豪在一起，根本完全是另一回事。在他們所居住的蒙特斯托，和其他人的豪宅相比，他們價值1400萬美元（近4.5億台幣），擁有9間臥房16套衛浴設備，並附帶網球場和泳池的房子不過是陋室罷了。

而王室專家蘿絲（Christine Ross）說，對梅根與哈利來說，希望牧場社區會特別富吸引力，是因為當地更安全，也更能享有隱私。她說，目前他們居住的蒙特斯托住滿了名流，從遊客到狗仔隊都想窺探，無疑充滿了安全顧慮。先前數度傳出報導說，梅根夫婦曾報警。

另一方面，王室專家鮑爾（Tom Bower）也說出梅根可能甩了哈利的話，不過他沒在開玩笑。這位《報復》（Revenge）一書作者最近在接受專訪時說，如今在倫敦有許多人都說，梅根厭倦了哈利，他們推測在兩年內，她就會說，「夠了！」然後和英王查爾斯達成某種協議，以了斷這樁婚姻。但鮑爾也強調，事實究竟如何，他也不知道。

鮑爾指出，就眼前來說，他們會信守婚姻，為共同的商業計畫聯手，盡力毀了英國王室，並宣傳薩塞克斯公爵夫婦這品牌，但那目標岌岌可危，收益每下愈況，「也只能言盡於此了」。他說，梅根會需要新事業。