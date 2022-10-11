澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲表示，LDCT低劑量肺部電腦斷層，是目前具國際實證檢測早其肺癌的有效工具。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

杜承哲說明，LDCT其優點是影像解析度與靈敏度較高，可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是目前檢測早其肺癌的有效工具。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

肺癌家族病史怎能輕忽？一名媽媽因久咳就醫進而發現3期肺癌，家族陸續接受低劑量電腦斷層檢查(LDCT)，未料三等親從阿媽、阿姨共10人罹肺癌；國健署今年7月開辦肺癌早期偵測計畫，澄清醫院發現部分肺癌家屬因舉證困難卻步，醫師呼籲，無論有無公費補助，有家族史者應先接受一次LDCT篩檢。

肺癌連續多年蟬連台灣十大死因首位，其危險因子包括空氣汙染、抽菸、工作環境、自身基因或家族病史等，澄清醫院胸腔外科醫師杜承指出，臨床研究發現一等親罹肺癌家屬罹肺癌是一般人2倍，如兩位一等親罹肺癌家屬罹肺癌機率激增為4倍，可見家族病史是相當高的危險因子

杜承哲說，臨床上他曾遇到一名69歲媽媽因健檢發現一期癌癌，後來帶著子女和先生一起接受檢查，兩名40多歲兒子陸續檢出肺癌，幸好都是早期發現，接受早期治療，目前已痊癒定期回診追蹤即可。

肺癌權威、中山醫學大學附設醫院顧問陳志毅表示，自己曾遇過一家10口都得肺癌，先是媽媽診斷出3期，其3個女兒、阿嬤還有多名阿姨共10人陸續檢出肺癌。

陳志毅說，目前國健署提供女姓45歲、男姓50歲以上具肺癌家族史或重度吸菸史的中高齡者等高風險族群，可接受由政府補助每案每2年1次的低劑量肺部電腦斷層篩檢，鼓勵大家踴躍檢查。

杜承哲解釋，LDCT低劑量肺部電腦斷層，是目前具國際實證其影像解析度與靈敏度較高、可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是目前檢測早其肺癌的有效工具。

唯杜承哲也發現近來有諸多肺癌患者的家屬來院希望做篩檢，卻有礙於長輩的診斷書不可考無法附為佐證，導致不符補助資格感到納悶，他表示，早期肺癌無明顯症狀，若有顯著症狀才就醫，往往已是晚期，因此即使沒能受公費補助，健康更為重要，呼籲民眾應定期肺部篩檢，早期發現、早期治療。