新北市立骨書館泰山分館為了推廣正確的食育觀念，將在10月16日的「世界糧食日」，於泰山公有市場內擺設「良辰吉『食』」精神食糧快閃書攤，讓民眾從閱讀中培養對食材的認同感，多吃健康的食物，同時避免色澤過度鮮美、香氣過分濃郁的不健康加工食品。

每年10月16日為世界糧食日，而食物又佔據生活中非常重要的一部分，為了向民眾傳達日常飲食食材的來源以及食材背後隱含的訊息，新北市立圖書館泰山分館特別與泰山公有市場合作，從10月12日起至31日止，推出一系列「閱讀食糧」系列活動。

系列活動從12日揭開序幕，至16日先於市場2樓擺設「良辰吉『食』」精神食糧快閃書攤，讓民眾可以「迺菜市仔」辦證借好書，除了精選各類食農教育的主題書籍之外，還有「享『食』小小知識家」闖關活動，讓小朋友可以認識食材，養成良好的飲食習慣。在活動期間只要闖關成功，並且於快閃書攤借閱5本書，就可以兌換好書或閱讀好禮。

另外，在10月16日當天，泰山親子圖書閱覽室還有2場次的「『食』在好玩繪本趣」親子食育活動，搭配「良辰吉『食』」主題書展，將帶親子共讀食育繪本，並一起製作簡單美味的料理，探索食物之旅，讓小朋友了解食材、認識健康飲食、不再挑食，同時珍惜食物不浪費，即日起開放報名。

若是錯過快閃活動也沒關係，「良辰吉『食』」主題書展將持續展出到10月31日止，有興趣的民眾還可以已前往參觀，相關活動資訊皆可至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw/)，或電洽(02) 29091727。