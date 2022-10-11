嘉義縣公車疑遭小貨車從後方追撞。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣公車與小貨車發生碰撞，小貨車車頭嚴重毁損。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局出動救護車將三傷者送醫。（嘉縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

一輛嘉義縣公車今早9點多行經嘉159縣道新港鄉菜公村路段時，疑遭一輛貨車從後方撞擊，小貨車車頭嚴重毀損，貨車駕駛與公車上兩名7旬老婦輕傷送醫，警方還在調查事發經過。

嘉義縣消防局今上午9點18分獲報，新港鄉菜公村菜公厝24-5號前有車禍事故，派遣5車11人前往，人車到場回報為嘉義縣公車與小貨車發生擦撞，年約30歲小貨車駕駛傷者額頭有10公分撕裂傷，公車上77歲女乘客頭部腫脹頭暈、另ㄧ名71歲女乘客說臀部和頭部疼痛，三名傷者皆由救護車送往醫院救治。