涼爽秋日已至，訂房平台奧丁丁揪你分享熱門露營地假日經常一房難求，不少民眾逐漸累積露營經驗後，更開始追求豐富行程、烹飪露營大餐等新鮮體驗。瞄準民眾秋日露營需求，奧丁丁揪你推出秋季露營專區，推薦七大秋冬美景營地，並攜手奧丁丁市集秋季好味專區提供嚴選當季食材優惠，推薦民眾走入大自然住上一晚，自備豐盛食材野炊煮食，在落羽松、雲海美景中享受秋日舒適愜意。

秋季微涼之際，不少民眾選擇走入大自然，來趟露營輕旅行，奧丁丁揪你（OwlJourney）統計數據顯示，秋季為站上露營地銷量最高的季節，其中鄰近落羽松、楓樹，或有機會看見雲海的高海拔營地更成近期旅人熱門首選。著眼於此，奧丁丁揪你推出秋季露營專區，提供露營車、豪華露營、自搭露營區各式選項，並精選七大秋冬美景營地，其中《南庄雲水溫泉度假村》、《三星秘露32營區》、《那山那谷》鄰近紅橙交織的落羽松美景，《空中邊境》、《隱峇里山莊》、《悠野's豪華露營》、《亞爸的山》則可遠眺山景、俯瞰絕美雲海，邀旅人透過露營細細品嘗秋冬美景，享受慢活輕旅。

疫情帶動國旅露營熱，隨著露營出遊更為普及，國人旅遊習性也不斷變化，許多民眾累積露營經驗後，開始重視露營餐食來源與品質，喜愛自帶新鮮食材或是加熱調理包，烹煮一頓兼顧視覺及味覺饗宴的露營大餐。著眼於此，奧丁丁揪你攜手電商平台奧丁丁市集（OwlTing Market）提供優惠，民眾於 10 月 16 日前下訂秋季露營專區內旅宿，即可獲得奧丁丁市集秋季好味專區折扣碼，讓旅人輕鬆備齊戶外料理食材，在露營地與親友共享野炊煮食樂趣。

此外，奧丁丁揪你統計顯示，一年四季皆宜且適合新手的露營車為歷年站上最熱銷的露營旅宿類型，不過須自帶裝備的露營地訂單比例近期也逐漸增加。宜蘭《那山那谷》營主陳宥儒分享：「近年露營風氣盛行，《那山那谷》營區擁有大片寬廣草原，也提供漂漂河、沙灘車、烤肉食材預訂等多元行程服務，我們發現親子家庭多選擇入住露營車，讓孩子在大自然中跑跳放電，不少年輕人會揪團挑戰自搭帳，今年中秋、雙十連假更有民眾包場、包區，連假檔期也早早熱賣完售，而秋冬更是訂房旺季，每年 11 月中旬之後是我們營區內落羽松最美的時間點，推薦民眾可多安排平日入住，遠離人群並獨享落羽松美景。」

宜蘭《亞爸的山露營區》由營主鐵木一家人花費 10 年親手打造，營區位處高山、自然生態相當豐富，夜晚仰頭即滿天星斗，秋冬可欣賞壯闊雲海與靄靄雪景，而春天櫻花季、繡球花季一到，更成不少遊客喜愛賞花之處，一年四季皆有不同景致。《亞爸的山露營區》營主鐵木分享：「這兩年假日營區幾乎都客滿，觀察發現親子出遊會選擇入住方便、免帶裝備的小木屋，年輕族群則喜歡親手紮營、自備食材野炊料理。而營區所在位置是從宜蘭前往台中武陵農場的必經之路，許多安排於 11 、 12 月入住的民眾，也會和我們分享要開車前往武陵農場欣賞楓樹、金黃銀杏或是落羽松的萬種風情。」

奧丁丁集團行銷業務代表翁佩甄表示：「露營熱潮持續延燒，民眾從一開始體驗免裝備的露營車、懶人露營，到後來更加追求新奇變化、豐富活動的露營行程，因此近年越來越多綜合型營地崛起，一開訂就引發搶購，例如提供南澳溪漂流、沙灘車行程的《那山那谷》以及開設 DIY 手作體驗等多項活動的《悠野's豪華露營》都是近期平台熱銷露營地。針對定期安排出遊的旅人，推薦透過《奧丁丁揪你》全年度住宿累積計劃－滿五晚，第六晚半價；住八晚，第九晚免費，進一步兌換半價折扣或免費住宿，無論是露營地或其他房型皆同享累計與兌換優惠，提供民眾享受兼具品質與經濟實惠的出遊體驗。」

奧丁丁揪你－《秋味慢活，好享露營喔》專區

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涼爽秋日露營趣！奧丁丁揪你精選七大美景營地

落羽松秘境｜南庄雲水溫泉度假村

苗栗南庄以豐富多元的客家、原民文化與自然景觀聞名，除了造訪南庄老街、神仙谷、向天湖、東河吊橋外，更不可錯過被譽為全台 10 大落羽松秘境之一的《南庄雲水溫泉度假村》，每年約 11 月至 1 月是最適合造訪的時間，沿著引人入勝的湖畔小徑漫步，紅黃錯落的繽紛景致美不勝收，園區內露營車含冷暖氣、獨立衛浴、冰箱、室外大露台等設施一應俱全，更可體驗戶外SPA大眾湯，盡情享受特色露營與浪漫落羽松景觀！

奧丁丁揪你優惠價：5,455元起/晚

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群山環繞｜那山那谷

位於宜蘭南澳深山與清澈南溪旁的《那山那谷》擁有大片廣闊草原，讓旅人得以輕鬆走入大自然，秋冬時節造訪還可欣賞營區金黃燦爛的落羽松林景致，與繽紛落羽松及滿天星空相伴入眠，無論是選擇露營車、露營空地還是懶人露營方案，營區內皆提供乾濕分離衛浴、24小時熱水供應、租借烤爐及預訂食材服務，還有南澳溪漂流探險、沙灘車體驗行程，非常適合家族、團體出遊，一次享受露營野炊樂趣、多元戶外體驗與落羽松美景！

奧丁丁揪你優惠價：1,299元起/晚

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田園風光｜三星秘露32營區

《三星祕露32營區》位於宜蘭三星鄉，鄰近自然生態豐富的安農溪、有「宜蘭小歐洲」之稱的落羽松秘境，營區內坐擁大片寬敞草地，新手可入住免裝備的景觀小木屋住宿區，滿足想在舒適房間休憩同時親近大自然的露營需求，每棟小木屋都設有獨立衛浴及烤肉烹煮區，營區也提供代訂烤肉食材、露營與烤肉設備租借服務，適合全家大小、三五好友在涼爽秋日相聚露營，盡情欣賞繽紛落羽松美景。

奧丁丁揪你優惠價：2,840元起/晚

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四季皆宜｜亞爸的山露營區

《亞爸的山》位於宜蘭縣大同鄉，海拔高度 1,440 公尺，四周雲霧環繞，可遠眺群山縱谷，無論是春天賞櫻、夏日避暑、秋天雲海、冬天雪景，一年四季皆可欣賞不同景致，且營區位置是從宜蘭前往武陵農場、福壽山、梨山的必經之路，推薦可於 11 月下旬後入住，並造訪武陵農場欣賞楓紅、金黃銀杏與浪漫落羽松美景。《亞爸的山》提供自搭帳露營地、小木屋等多種房型，營造高山上溫潤沉靜的休憩空間，園區內除了可探索走訪秘境與步道，同時設有兒童遊戲區讓孩子玩樂，非常適合親子出遊或三五好友一同出遊，享受高山露營樂趣！

奧丁丁揪你優惠價：779元起/晚

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絕美雲海｜空中邊境

位於南投竹山、海拔 900 公尺的《空中邊境》坐擁絕佳視野，秋冬常見壯闊雲海，夏季則有媲美香港太平山、義大利拿坡里、北海道函館的世界級百萬夜景，也可造訪知名景點「竹山天梯」欣賞竹林搖曳，享受山間寧靜時刻。除了特色套房、露營區，《空中邊境》更提供 4 人豪華露營球屋帳篷，設有冷氣、獨立衛浴、豪華獨立筒超大彈簧床，旅人可在絕美夜景陪伴之下，輕鬆享受免搭帳、免裝備的輕奢露營體驗。

奧丁丁揪你優惠價：4,416元起/晚

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山間露營｜悠野's豪華露營

位於新竹尖石鄉、海拔約 800 - 1,000 公尺的《悠野's豪華露營》，鄰近內灣老街、八五山古道等知名景點，提供豐盛一泊三食，包括迎賓下午茶、豪華晚餐 BBQ 與健康輕食早餐，更可入住設有舒適彈簧床、冷暖氣、飲水機的雪球奢華帳，也有乾濕分離淋浴間、溜滑梯、鞦韆、兒童越野車等豐富設備，除了遠眺山景、仰望滿天星斗，營區內另提供多元付費體驗活動，親子出遊不用擔心孩子無聊，家長亦可在大自然沐浴之下洗滌身心、充分放鬆療癒。

奧丁丁揪你優惠價：7,792元起/晚

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遼闊山景｜隱峇里山莊

位於桃園復興鄉的《隱峇里山莊》坐落於山林蓊鬱的山腰上，附近有小烏來瀑布與角板山公園步道等知名景點，園區佔地超過 3,000 坪，充滿濃濃的異國峇里島風情，可享受山莊內的寧靜紓壓氛圍，白天欣賞飄渺山嵐、傍晚飽覽夕陽美景，冬天更有機會看見夢幻雲海，一年四季皆有不同景致，而園區提供兩輛露營車、舒適房型，設有景觀餐廳，其中露營車內更附有空調、舒適雙人床、獨立衛浴、冰箱，不需自帶營地裝備或料理食材，即可輕鬆享受秋日露營樂趣！

奧丁丁揪你優惠價：2,338元起/晚

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【圖文皆由奧丁丁集團授權提供】