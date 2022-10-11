此介面為路口不斷電運作監控系統，能顯示系統電池電量、告警訊息等。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

今年3月3日興達發電廠停機事故造成全台大停電，當時高雄多處號誌停擺，導致交通一度大混亂，為避免交通混亂再次發生，高雄市交通局增設號誌不斷電系統，此系統內有鋰電池，能幫助市電停電時，持續供電給號誌運作。交通局表示，今年9月中旬已完工80處，規畫明年6月將增至200處。

交通局指出，為因應未來無預警停電，以及考慮各路口負荷程度，建置的號誌不斷電系統皆特別要求提升電池電量，遇停電時能供電超過4小時以上，維持號誌正常運作，降低警力及號誌維護人力負擔。

號誌不斷電系統同時建置遠端監控連線，將相關資訊整合至智慧運輸中心交通即時監控網絡。號誌不斷電系統建置後與路口號誌市電連結，平時將電力儲備於系統鋰電池中，各路口系統設備可全日24小時即時監控市電狀態，當發生斷電時，會立即發出告警通知，不斷電系統偵測後將立即啟動運作，並呈現路口設備狀況、供電狀況及剩餘電量等資訊。

當系統電池電量低於30％以下時，監控系統將會發出警告訊息，委外廠商會確認電量並適時派員於電量耗盡前更換，持續設備供電維持號誌運作。

交通局已於輕軌沿線、交流道及市區重要路口完成建置80處，達成今年度建置目標，涵蓋苓雅、前鎮、小港、鼓山、三民、左營、楠梓、鳳山、岡山、旗山、仁武、路竹、田寮等行政區。

交通局指出，鼓山區美術東二路與美術館路曾在8月24日市電斷電約38分鐘，當下號誌不斷電系統自動啟用至市電恢復，期間路口號誌皆正常運作，人車通行順暢。

交通局指出，明年將於輕軌二階東環（博愛大順以東）、重要聯外幹道（民族、中山、中華）等120處交叉路口設置不斷電系統，預計明年6月底完成增設。