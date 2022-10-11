在人行9月底下調首套個人住房公積金貸款利率之後，10月讓大陸多地發佈關於下調利率通知。據《證券日報》不完全統計，截至今年以來，大陸已有超過30個城市發佈了下調首套個人住房公積金貸款利率的政策。

甚至包含北京市官方也在10日宣布下調，回溯從10月1日起，下調首套個人住房貸款公積金利率0.15個百分點，讓5年以下（含5年）、5年以上利率分別調整為2.6％和3.1％，第二套個人住房公積金貸款利率保持不變，

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從各地的政策內容來看，包括下調公積金貸款利率、提高公積金貸款額度、「一人購房全家幫」等，客觀上有助於進一步增強公積金貸款的吸引力，同時也有助於提振第4季房市行情。

而進一步吹動下調利率的關鍵，則來自於大陸人行9月30日在官網發文，決定下調首套個人住房公積金貸款利率，導致從10月1日起，各地方政府也陸續發文，積極落實該政策。