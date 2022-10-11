ViewSonic在台擴大招募百位人才，並於高雄成立南台灣辦公室，持續強化研發實力及技術能量，實現ViewSonic投資台灣及培育人才的承諾。此次擴大招募鎖定軟體、硬體研發，歡迎具備雲端、大數據、AI、教育元宇宙等相關專業人才，共同打造教育科技解決方案。

ViewSonic營運長韓敏珠表示，ViewSonic看好台灣深厚的軟硬體科技研發實力與製造能力，於台灣設置全球研發中心，在此發展創新技術與產品、打造出領先業界的解決方案，為全球使用者帶來更好的教學、工作、娛樂體驗。公司致力於培育擁有軟硬體整合、解決客戶問題能力的國際型人才，透過擴大招募、同步拓點高雄，期望網羅更多優秀的台灣人才，與全球超過100多個國家的ViewSonic員工一起激盪創意。

位於台灣的ViewSonic 全球研發中心，過去5年來快速發展教育科技研發團隊，目前已有來自20個國家的500多位員工。因應快速成長的產品開發與市場推廣需求，ViewSonic目標於未來一年內再招募百位成員，含括軟硬體研發、資安、測試、UI/UX 等領域，以及深諳雲端、AI、大數據、資料分析的專業人才。

台灣除了作為ViewSonic全球研發中心，同時為 ViewSonic 全球最新技術的應用基地。透過與生態系、產業夥伴的深度合作，發展創新的示範性應用，並連結至全球市場。ViewSonic 提供具備國際化視野的工作場域，一起在多元共榮且溝通透明的公司文化中，實現自我。為了讓員工快樂舒適的工作、發揮創造力，更打造融合藝術和人文的工作環境。

ViewSonic自2017年投入教育科技領域至今，已在全球推廣數位教學上取得豐厚成果，myViewBoard數位教學平台在全球已有超過700萬個註冊用戶，在台灣逾97％中小學已註冊myViewBoard學校版帳號。2022年推出UNIVERSE教育元宇宙平台，解決傳統視訊教學缺乏互動性的痛點。