來自泰國的性感女DJ「Barbie Mozz」擁有天使臉孔與傲人的魔鬼身材，加上白皙的皮膚與水汪汪的大眼睛，讓她只要一PO出大尺度辣照，便立即吸引目光，IG擁有63萬名粉絲追蹤。而日前她準備搭機前往國外表演時，在IG上也PO出了在機場時的影片，火辣的穿搭令網友大噴鼻血。

平常就以性感火辣著稱的Barbie Mozz，就連在機場時的穿搭也沒有讓眾人失望，在公開的影片中，只見她疑似穿著一件黑色泳裝搭配白色長褲，而背部全光加上胸前只有兩塊布遮住重要部位的性感設計，使她飽滿的雙峰曲線及白皙美背一覽無遺。影片一開頭她還彎下腰自行拆著托運行李上的吊牌，並將一旁的黑色行李放到行李箱箱上，使超兇猛的性感弧線再度被看光，令網友忍不住留言「好想遇到妳」、「喜歡這穿搭」、「這次穿得太正常了，哈」、「好大，我說妳的袋子」、「這影片害我看了好幾遍」、「機場的人肯定噴鼻血」、「快掉出來了」吸引超過5萬人觀看。

事實上，Barbie Mozz除了是名DJ及性感辣模外，私底下也經常與好友拍攝各種實測民眾反映的有趣影片，昨日晚間她便PO出自己與女性好友化身餐廳店員的影片，而影片中她們只穿著粉色及紫色的圍裙及牛仔短褲，大方展現火辣身材並為男性客人上餐，而2名男子害羞的真實反應也令網友笑歪。