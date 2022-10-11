一名女子阿美（化名）指控當時年僅16歲的少年小明在停車場與住處性侵她，因苦無證據，假冒少年臉書帳號傳訊息給自己，「阿姨，當初那天喝太多，真的對妳很抱歉」，並將截圖遞交法院當證據，結果被當庭識破。法官依行使偽造準私文書罪，判處阿美有期徒刑3個月，可易科罰金，可上訴。

據判決書指出，阿美控告當時才16歲的小明在停車場及住所等處性侵她，然而因苦無證據，阿美在明知小明未曾坦承犯行，竟基於行使偽造準私文書之犯意，假冒小明臉書傳訊息給自己，內容提到「阿姨：我是XXX，當初那天喝太多，對你性侵了，我不敢承認說謊，因為怕被家人打，真的對妳很抱歉」等語，並將訊息之截圖以遞送臺灣桃園地方法院，作為性侵之證據，後來被識破造假。

同案經桃園地院少年法庭裁定不付保護處分，復經台灣高院少年法庭裁定抗告駁回確定。小明不滿她作法，反過來提告，檢方起訴阿美。

桃園地院認為，阿美未經小明之同意，偽以少年之名義偽造不實對話紀錄，並將截圖持向本院另案審理時行使，造成小明對外名譽受損，並生損害於本院審判之正確性，所為實有不該，依偽造準私文書罪，判處阿美有期徒刑3個月，可易科罰金，可上訴。