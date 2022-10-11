國慶大會昨(10日)圓滿落幕，有著「橘色惡魔」封號的日本京都橘高等學校吹奏樂部，受邀來台演出，近百人陣仗整齊劃一的演出，成為當天演出最大亮點，不過卻讓網友比較台日差異，甚至批評北一女樂儀旗隊過於僵化不夠活潑，對此，醫師經營的粉絲團「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」，則發文駁斥：「傳統不見得什麼都不好」。

「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」表示「橘色惡魔」在國慶演出後，獲得一面倒的好評，也讓不少網友質疑為何台灣沒辦法培養這類的樂儀隊，甚至批評以北一女為樂儀旗隊過於僵化不夠活潑，對此，他表示diss北一女很沒意義，或許因為從小看到大，覺得老套僵化沒新意，但對於沒看過的人則是覺得新奇，就像中正紀念堂衛兵交接，雖然充滿黨國色彩，甚至僵化不活潑，但對觀光客而言，則是覺得相當新奇，甚至會拍照炫耀，反之，北一女儀隊出國表演，外國人也是讚譽有加。

醫師指出如果複製一個橘色高校在台灣，不過是承襲人家已經有的東西，就跟「薑母鴨放在鯉魚潭」是相同意思，接著強調：「傳統不見得什麼都不好，過去的包袱在自省過後仍然能發揮它的價值」，但若只是單純看不慣而要北一女改變傳承幾十年的傳統，至少也要詢問過對方意見，相信多數樂儀隊還是以傳統為榮，就算要她們朝更活潑方向發展，也是要自發性檢討，旁人無需過多意見。

醫師強調橘色惡魔來台僅是「交流」，而非要貶低另其他表演團體。(安東尼蘇的救命救急暗黑閒話臉書)

醫師最後強調「京都橘」來台只是為了「交流」，而非貶低另一個表演團體的工具，立刻引起大批網友認同，紛紛留言：「不是想要台灣抄日本，而是學習人家這方面的長處」、「外國的月亮就是比較圓」、「北醫女揮汗練習表演，到底哪裡得罪這些鍵盤魔人啦⋯⋯批評的亂七八糟」、「台灣人真的很愛diss別人，然後自己被diss才上爆料抱怨」。