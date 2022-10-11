民進黨桃園市長參選人鄭運鵬批對手國民黨參選人張善政選舉沒贏過，遭張反批搞不清楚狀況，這是他第一次當主帥參選。鄭運鵬今天表示，只要是願意關心桃園，不管是各黨各派，包含2020年張善政的搭檔主帥韓國瑜要來桃園都歡迎，也希望他們對桃園提出獨到的見解和對市政正面的看法。

鄭運鵬說，張善政說他沒有民意基礎，很顯然他不知道自己是桃園2連任的區域立委，總共做了3任立委，選舉參選人就是參選人，沒有主不主帥的，可能他認為2020的失利是韓國瑜的責任，這一點他和韓國瑜去釐清就好，但是參加選舉自己都是主帥，他可能以前不是，所以對選舉的看法不同做法也不同，希望互相尊重就好，不需要為了選舉惡言相向。

對於張善政陣營近期在北桃園積極拓展票源，外界解讀搶攻鄭運鵬主要選區，鄭運鵬對此表示，選舉是整體性的，桃園不會分裂成兩個獨立的區域叫做南桃園或北桃園，這也是鄭文燦市長2任8年讓桃園均衡發展，各區有特色，認為自己選區外的區域和市民朋友多做拜訪，補之前在區域立委經營上比較不夠的部分，但是我不會認為哪一塊就是誰的鐵票，南桃園也不會是國民黨的鐵票，他則認為南桃園、北桃園所有13個行政區的市民並沒有這樣的差別心，大家只希望一起進步。