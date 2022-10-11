將近200萬人追蹤的Youtuber谷阿莫，去年製作影片影射石姓男子夥同數十黑衣人毆打呂姓合夥人，爭奪健身房經營權，石男提告向谷阿莫及呂男求償200萬元並要求移除影片，台灣高等法院維持一審判決，認定影片是就可受公評之事表達主觀意見，不屬於不法侵權行為，駁回石的請求、谷等人免賠及移除影片。可上訴。

石男提告主張，他出資30萬元與呂及其他人合夥經營健身房，呂有帳目不清疑義，卻在去年7月22日透過谷阿莫製作影片，影射他只出資10萬元，卻眼紅呂開名車、把妹，而與其他合夥人聯手設計搶奪呂的股份，夥同數十名黑衣人毆打呂成重傷，。

石說，影片在youtube主頻道「谷阿莫」網路平台上持續播放至今，導致他遭人誤解，不法侵害他之名譽權，他請求呂及谷阿莫連帶賠償精神慰撫金200萬元，及錄製影片刊載本判決原文，另應移除影片。

一審台北地院及二審高院都認為，影片提及呂被黑道毆打、逼簽讓渡書及本票部分，因呂確因經營爭執遭到毆打，涉案人已受刑事有罪確定判決，並非憑空杜撰，不具備侵權行為之不法性，且影片其他以「宋哥」為主體之言論與石男無關，沒有貶損石的社會上評價。

合議庭認為，呂及谷阿莫在影片所為言論，或出於事實、或有相當理由確信為真，或就可受公評之事表達主觀意見，不屬於不法侵權行為，石的請求無理由判決駁回。