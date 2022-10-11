近幾年民眾環保意識抬頭，超商龍頭7-11表示，明起各門市將陸續停止提供一次性免費提網，盼能藉此減少塑膠垃圾量，也鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用，7-11說，日後若有需求，消費者仍可以加購方式購買提袋。

7-11今（11）日宣布，明（12）日起全台逾6500間門市將全面陸續停止提供一次性免費提網，現有免費提網視各店庫存狀況，用完為止，此政策上路後，估計未來一年可減少超過354噸的塑膠垃圾，相當於711噸碳排放量。另外，自有鮮食包括飯糰、三明治、熱狗堡、便當等超過20項商品，也會進行大規模減塑。

7-11表示，日後消費者若有提網需求，可在結帳時以加購方式，向店員購買提袋，此提袋能重複使用，減少一次性垃圾產生。7-11說，加購的提袋分為咖啡提袋及鮮食提袋，咖啡是紅色設計，有1杯袋及2杯袋兩種尺寸；鮮食提袋則是綠色設計，兩者的加購價都是2元，但鮮食提袋在10月14日到11月5日推出推廣價1元。另外，在推廣期間，OPEN POINT 會員可享1點免費兌換一個提袋。