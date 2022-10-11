現場燃燒大量廢棄塑膠，火勢延燒4個小時才獲得控制。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市新市區永就里一處塑膠製品工廠11日早上6點半左右發生大火，現場燃燒大量廢棄塑膠，火勢延燒4個小時才獲得控制，市府環保局第一時間前往監控空氣品質，並採樣檢測，除了依違反空汙法告發外，也將追究其廢棄物清理法相關責任。

消防局今天上午約6點38分獲報，新市區永就里一處塑膠製品工廠發生火警，現場濃煙密布，遠處就能看到，約200平方公尺廠房陷入火海之中，消防局派遣一共43車86人，有1名工廠員工身體有多處燒燙傷，所幸生命跡象穩定，送往醫院救治。

環保局表示，獲悉大火發生，即在第一時間鋼瓶採樣及監控周邊空氣品質，針對火災產生大量且明顯的粒狀汙染物，已採樣檢測，將依違反空汙法告發；此外，一旦檢測分析內含有害空氣汙染物時將再加重處分。

至於此次發生火警的原因，環保局說，將待消防、警政單位的調查結果，如有故意在現場焚燒，將另依違反廢清法移送地檢署偵辦；針對現場災後遺留的廢棄物，也將依法限期業者完成清除改善，以避免衍生二次汙染情事。