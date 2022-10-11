主要央行持續升息，金融環境趨向緊縮，加上經濟增長有放緩隱憂，投資布局仍須留意市場波動，採取多重資產策略因應，除平衡投資組合波動，並適時掌握市場反彈契機，統計近三個月多重資產基金前十強都繳出正報酬，較單一市場或資產表現更穩健。

投信法人表示，今年來金融市場震盪劇烈，近期而言也持續受到主要央行升息政策、通膨壓力等干擾而波動頻頻，同時市場也關注經濟成長減緩的速度，在投資氣氛謹慎之下，也增添投資布局的難度。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，現階段經濟仍處於經濟成長減緩的速度快過通膨下滑的速度，主要央行為力抗通膨，持續採取緊縮態度，除非後續CPI年增率出現較明顯回落，才可能緩和央行鷹派政策立場，以美國聯準會（Fed）而言，近日部分官員更表示短期政策轉向機會低，與市場預期仍有落差，仍須留意利率仍有上行空間。

除此之外，全球經濟動能是否進一步放緩、美國Fed緊縮規模倍增，對流動性的影響也須關注，在不確定性猶存下，風險性資產波動風險仍高，建議採取多重資產配置策略來因應，以抵禦市場波動。

徐煒庠認為，資產配置方面，為因應市場風格輪動快速，股票部位仍建議以價值股為主、成長股為輔，產業留意科技與醫療成長族群，主要考量其估值已低，且經濟週期調整階段將有持續優於價值股的可能反轉機會較大，預期較能掌握潛在上漲契機，固定收益資產可適度配置公債與高品質信用債。