一項輿情聲量調查結果顯示，上半年房市輿情聲量增速弱化，預期下半年買方市場，偏向冷靜觀望。

台灣房地產網路聲量上半年調查報告今（11）日出爐，這項調查，是由意藍資訊，與房地產媒體代理商彥星喬商，共同發表。

調查方式，是透過OpView社群口碑資料庫，收錄全台10萬個以上網站頻道的每日資訊量。透過輿情資料的蒐集與分析運用，呈現房市購屋需求的即時觀點，也提供各種透明化的客觀資訊去幫助消費者完成購屋的理性決策過程。

意藍資訊OpView總經理楊立偉表示，2022年上半年房地產網路聲量統計，共271萬則，較去年下半年的256萬則，聲量成長5.9％。

雖然與前幾次調查相比成長幅度放慢，但全年仍有望突破500萬則的門檻。

楊立偉表示，去年底升息關注度竄升後，今年3月及6月央行確定升息半碼，引起房市降溫、觀望的說法，至6月更傳出房價下跌的可能性，反映出上半年聲量成長趨緩現象。

從上半年的調查結果來看，研判下半年的房市交易買方會偏向冷靜觀望。

意藍資訊經理宋孟儒表示，社群聲量為總體聲量的主要來源，6月份社群聲量逼近35萬則，為歷年新高；而討論區及新聞的聲量高峰，則落在3月及6月。

而從聲量關鍵熱詞的內容來看，前五名分別為「無力感」、「房價漲」、「升息」、「40年」、「薪資」，點出聲量多落在政策面。

至於在關鍵熱詞統計中，上升與下降的排名，顯示有趣的現象，蛋黃區跟蛋白區分別上升59%及35%，重劃區還小跌0.1%。

宋孟儒表示，從討論的內容質量來看，打炒房政策帶動預售屋的討論，蛋白區的熱度趨緩、重劃區下降，蛋黃區反而引起網友的激辯，因此在關鍵熱詞排行上升到第11名。

另外，就六都及新竹的房地產區域聲量增減狀況來看，台北市反而重回熱度最高的寶座，其次為新北及高雄。

比較值得觀察的是桃園及台中，為近年調查之新低點。

至於高雄，雖在第三位，但討論聲量也略有衰退。唯討論聲量增加的都市有雙北及新竹，預料交易量體在Q4的表現上會較有支撐力道。

此次調查結果顯示，首購族對於政府的抑制房市政策，並沒有太高的信心，加上升息增加房貸壓力，故以往他們偏好購屋門檻相對較低的進場選擇，如蛋白區、重劃區熱度表現一般；倒是置產族群偏好的蛋黃區討論熱度明顯升溫。

由此可推測，買方的結構，從去年首購偏多開始轉向置產族群為主，預期下半年的房市，應偏向量縮價穩的格局。