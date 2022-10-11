根據中國汽車工業協會數據顯示，2022年8月大陸汽車出口量達30.8萬輛、年增率65％，這除是歷史上首次超過30萬輛外，從前8月整體情況來看，大陸汽車出口量也已超越德國，僅次於日本汽車出口量、躍居全球第二。其中新能源汽車1到8月出口量年增率更是超過9成，甚至據部分車企最新公佈的9月銷售資料顯示，大陸新能源汽車銷量繼續猛進、熱銷海外。

據《證券時報》報導，發達國家正成為大陸汽車出口的主要市場。透過中汽協整理的海關資料顯示，今年前8月大陸汽車出口金額排名前10的國家分別是美國、墨西哥、日本、比利時、英國、俄羅斯、德國、南韓、澳洲與沙烏地阿拉伯。

其中，新能源汽車成為大陸汽車出口猛增的引擎，在1到8月已累計出口34萬輛、年增率高達97.4％。

在9月舉辦的第四屆全球新能源與智慧汽車供應鏈創新大會上，大陸國務院發展研究中心產業經濟研究部部長王金照表示，2021年大陸的新能源汽車出口占全球的1／3，是全球第一大新能源汽車出口國。