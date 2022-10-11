一直以來工作機會較多的北部，居然逐漸出現退潮現象。《比薪水》網站薪資查詢平台於 9 月針對北部工作者作問券調查，結果顯示有41％北部工作者表示，若南部薪水漸高就有意願南下工作。

《比薪水》透過問券調查顯示，每100人就有72 人正在北部就業中，其中工作地點位於雙北的佔了 49％，桃園13％、新竹則佔11％。

不過，近年來全球的生活皆受到疫情影響，新的工作模式也就此產生，除歐美國家有了遠距工作的模式，台灣在近一年中也跟上WFH（work from home）的潮流，產生許多遠距工作型態的職缺，也使得工作不再受地域性劃分，也影響了「北漂」的吸引力。

在求職市場變動下，《比薪水》作問券調查，調查結果顯示有 41％的北漂工作者表示，若南部薪資漸高會考慮南漂，另外39 ％的人則表示，不願意南漂，剩下20％ 的人則是原本就不在北部工作。

為何民眾會選擇北部就業？根據《比薪水》調查結果顯示，兩大主因分別為「機會多」與「薪資高」，而其中的「機會多」占多數。

針對求職市場未來的變動，《比薪水》指出，遠距工作型態的建立與成長，對於工作者與企業主都不是壞事，站在工作者的角度，「機會多」這件事不再一定得北漂才能擁有，當遠距工作型態發展日漸成熟，未來工作機會將會打破地域限制，不再侷限於特定地區。

站在企業主、公司方的角度看，遠距工作意味著有更多人才的選擇，甚至會因為地域性的薪資落差，招募到更為適合的人才。舉例來說，在雙北想以3.8萬元的月薪請到一名行銷專員可能較難，但這薪資在中南部可能就會具有競爭力。

雖説大環境帶來求職市場的變革，但還是有許多產業並不在這個「遠距化」浪潮中，比如這兩年最夯的半導體業、銀行金融業、物流產業等，這些產業仍受地域性的限制。

此份問卷調查於今年8月23日起開放填寫，至9 月20日，以網路問卷方式調查，有效問卷共 1萬9868份。