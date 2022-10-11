歐盟執委會宣布成立了一個線上徵才平台，以促進烏克蘭難民在歐盟勞動力市場獲得「優質工作」。 該平台由歐盟執委會和歐洲勞工局共同成立，旨在通過歐洲就業服務平台（European Employment Services, EURES）作為一個入口，提供烏克蘭尋求庇護的難民與會員國之間的空缺職位相匹配，可望解決歐盟長期的缺工問題並提供烏克蘭難民經濟上的保障。

歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）10日報導，就業和社會權利專員施密特（Nicolas Schmit）於新聞發布會上表示：「對於今天必須逃離烏俄戰爭的人們啟動人才庫試點是一個非常重要的信號（指標），」他特別談到俄羅斯對烏克蘭的襲擊升級。在他看來，這個就業平台是烏克蘭難民融入歐盟的「具體步驟（Concrete Step）。」

Today we are launching the EU Talent Pool Pilot, a job-searching tool on the EURES portal, for people fleeing the war in Ukraine and looking for a job in the EU.



Find out more ⬇️ #StandWithUkraine — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) October 10, 2022

根據臨時保護指令，目前約有420萬烏克蘭人可以在歐盟獲得住宿、醫療保健、教育和就業，該指令預計將延長至2024年3月。其中，自去年2月以來，已有超過60萬烏克蘭人進入歐盟勞動力市場。

我們希望我們今天啟動的人才庫試點能夠加快在歐盟獲得工作的過程，

根據施密特的說法，該平台還可以幫助全歐洲企業主面臨日益嚴重的勞動力短缺問題，提供「重要資源」（烏克蘭人）可供利用。 然而，他強調需要保證為烏克蘭難民提供「優質工作」。 「我們最不想看到的是難民被剝削，」施密特說，並補充說，「獲得勞工權利和社會保護絕對是至關重要的。」到目前為止，包括波蘭在內的5個歐盟國家已加入該試點項目，自戰爭爆發以來，波蘭已經接納了絕大多數烏克蘭難民。所有根據臨時保護指令註冊的烏克蘭人都可以在該平台上提供他們的簡歷，該平台擁有4,000名雇主，並提供英語、烏克蘭語和俄語版本。

這個職缺配對平台於4月時由歐盟執委會首次宣布，用意在於幫助烏克蘭難民的技能與歐盟雇主需求相匹配。明年，預計還將提出更廣泛的歐盟人才庫，以吸引第3國國民進入歐盟勞動力市場，以解決各成員國的勞動力短缺問題。為此，歐盟委員會還有望促進對非歐盟國家人民資格的認可，作為2023年歐洲就業市場的一部分。