美國對中國擴大半導體禁令，衝擊半導體業成為重災區，台積電盤中大跌37元、下殺到401元，市值一舉跌破11兆元大關，值得關注的是，台積電股東人數反而持創新高，今年已大增54萬人。有網友直言「台積電股票當投資？笑死人，比資源回收還不如」，雖然很多人說無腦買台積電，但他認為台積電沒有配股、配息很少，也沒有發紀念品，堅信台積電會漲到600元價位以上的人，根本是在賭博、不是投資。

台積電每季現金股利新台幣2.75元，每年配息約11元，一名網友在Mobile 01論壇發文指出，台積電股利發的太少了，而且股價跌跌不休，假設買入600元台積電，現在快跌到400元，甚至還賠了200元，比定存更不如，定存至少不會虧錢。

該名網友直言，很多人堅信台積電3個月後會漲到600元至800元，但就現況分析，很多人買到600元以上台積電，一年後虧到剩400元左右，簡直跟送錢借人花沒兩樣，倒不如拿錢投資獲利高就配發更多股息的公司。

貼文一出引發網友討論，有網友認為「玩股票的人幾乎都是說在投資，但實際上跟賭博沒兩樣，台積電我未來不看好，主要是美國現在積極扶植自己國家的公司」、「台積電都是拿賺的錢獨厚員工，福利好又多，賺到的只拿一點點出來配息」、「這樣打臉政府基金了，這二年買幾千億都套了」、「台積電已經被民進黨玩爛了」、「沒事不要亂喊600元以下閉著眼睛買，害很多人被套住。」

也有網友說「台積電是可以投資的，我猜樓主你應該被套了不少， 如果沒有被套你也不會來這邊攻擊台gg」、「你是不是被套了很多錢，你信我，星期二開盤台積電大殺下跌時用力買進，擺個3年一定賺的」。

台積電股價探底，但股東人數卻持續飆高，根據集保中心資料，截至10月7日為止，台積電股東人數已達141萬8820人再創新高，與今年1月初87萬8128人相比，大幅增加54萬692人。