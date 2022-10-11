國民黨桃園市長參選人張善政（右四）喊話婦女後援會民眾，要凝聚家人力量，讓桃園變得幸福滿滿。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今舉辦楊梅區婦女後援會成立大會。張表示，「1126挺善良」引起外縣市民眾共鳴，許多人都覺得民進黨將選舉搞得烏煙瘴氣，實在太離譜，喊話現場婦女後援會民眾凝聚家庭力量。另對前高雄市長韓國瑜現身高雄站台，張也大讚人氣不減，將找時間合體。

張善政表示，這次選戰最重要是實現幸福的桃園、善良的台灣目標，要用選票把台灣的善良帶回來，前北市議員羅智強與他直播上喊出「1126挺善良」獲外縣市共鳴，認為今年選舉民進黨使出糟糕手段，昨有南部友人想要他的競選小物，很快就立刻寄出去支援，因為找回善良是全台目標。

張善政直言，今年從南到北，許多人都覺得「好好的選舉怎會搞得烏煙瘴氣？實在太離譜」，所以投票時就要告訴民進黨，選舉時抹黑、抹紅、抹黃等手段，大家都不會接受，喊話現場婦女後援會民眾，凝聚家人力量，發揮母親和妻子的力量，讓桃園變得幸福滿滿，他很快也會端出婦女平權相關政策。

對於近期國民黨多位大咖紛紛來桃園站台，張善政說，黨主席朱立倫非常希望贏回桃園，已3度來站台，顯見是在用行動證明這句話。此外，關於韓國瑜現身高雄站台，張善政也說，顯然「人氣不減」感到非常高興，會在適當時機與韓合體。