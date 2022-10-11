秋高氣爽正適合戶外野餐及野營，不想大老遠跑到郊區的人，可以來鳳山裝「野」一下！高雄市政府觀光局連續兩個週末將於鳳山辦理大型outdoor 主題活動，「高雄城市野營」10月15、16日於衛武營戶外草地盛大登場，10月22、23日在大東濕地公園有最潮的「懷舊復古野餐日」，滿足喜愛dress code及風格野餐的朋友，此外，還有鳳山美食帶路小旅行等一連串精彩又有料的活動，讓你10月來鳳山「野」開懷。

觀光局長周玲妏表示，鳳山的觀光資源十分豐富，繼2022台灣燈會將主展區之一規劃於衛武營，成功將國內外遊客的目光及話題聚焦鳳山，也為老地方注入美學及新生命。延續燈會能量，10月起將透過鳳山美食帶路活動，邀請大家漫步在鳳山的巷弄街道內，細品歷史悠久的古蹟、廟宇及美食小吃；此外，更打造兩大高質感的戶外主題活動「高雄城市野營」及「懷舊復古野餐日」，將各種吃喝玩樂知名品牌齊聚鳳山，不同主題玩法將滿足各年齡層及不同客群，精彩活動值得大家一來再來。

本週末(10/15-10/16)即將登場的高雄城市野營是首次南下高雄舉辦，也是全台第一場，已公布的16組舞台演出超強卡司包含艾怡良、告五人、家家、麋先生、原子少年火星等令人期待，預售的音樂搖滾區及風格露營包廂一開賣就隨即秒殺，沒搶到票的民眾不用擔心，只要自備野餐墊也能和家人、朋友們在戶外大草皮聽音樂享受最Chill的假日時光，現場還有兩頂風格露營包廂讓大家盡情打卡拍照；必看的職人秀將示範露營不可缺少的野地生火、製作豪華野炊及手沖咖啡，週邊還有限定美食、裝備市集、露營車及玩樂工作坊，滿足大家對戶外生活的所有想像。

下週(10/22-10/23)的「鳳山懷舊復古野餐日」則邀集40攤美式餐車及美食市集，最大特色是鳳山在地美食品牌一同參與，如文青肉圓「碧南庄肉圓專賣店」及質感冰店「良品冰室」，還有市集排隊名店「林針嬤鹹水g」、「明宏拔絲地瓜」助陣！活動現場將搭配復古氛圍，讓民眾可以拍照留念，歡迎大家帶著野餐墊，找出衣櫃中最蝦趴最old school的穿搭，穿上復古花襯衫，一起來經典的懷舊復古野餐日！