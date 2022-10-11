日本超人氣漫畫《HUNTERxHUNTER》於11日發文證實重新開始連載，並表示最快在24日發行的《週刊少年JUMP》將可看到最新一期內容。該作前一次更新是2018年11月26日，動漫迷苦等近4年終於等到後續章節。

《週刊少年JUMP》編輯部官方推特11日發文證實《獵人》連載重啟，屆時將從第 391 話展開，台灣的寶島少年則是從 47 期恢復連載。而預定 11 月發售的單行本第 37 集，則是收錄了第 381 話「捕食」到 390 話「衝突①」的內容。貼文一出，短短時間已經突破27萬讚，超過10萬則轉推，動漫迷輪番在冨樫義博的推特下發獵人哏圖慶祝，紛紛表示「終於要下船了嗎？」不過，其中也有不少留言關心漫畫家冨樫義博的身體狀態，表示「有出就好，希望冨樫老師身體健康，能好好繼續作畫。」

《週刊少年JUMP》今日在官方推特上宣布要恢復連載。（圖／翻攝自推特）

《HUNTERxHUNTER》作者冨樫義博在今年5月開設推特帳號，現在追蹤的粉絲數量已經超過300萬。在推特中，大多是他平常所繪的草稿照片，向網友們報告自己的工作進度。但也坦言身體腰痛難忍，並且症狀沒有減輕，令大批粉絲相當心疼，請老師注意身體。

漫畫家冨樫義博在推特上報告工作進度。（圖／翻攝自推特）

漫畫家冨樫義博過去曾畫有《幽遊白書》、《靈異 E 接觸》、《獵人 Hunter x Hunter》等暢銷漫畫作品。其中《獵人 Hunter x Hunter》由於在歷經多次休刊以及恢復連載後，劇情目前卡在十分讓人在意的轉折處，因此在讀者們之間也有著「酷拉皮卡（漫畫角色之一）何時要下船」的哏流傳。連載再開消息傳來台灣後，網友們紛紛興奮表示「要重新複習了」、「這次可以下船嗎？」、「太幸福了吧」「謝謝謝謝謝謝 真的最強十月。」