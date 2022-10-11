面對「氣候變遷」身為青年能做出那些改變？如何透過「循環經濟」解決氣候問題又創造綠色商機？國泰金(2882)擴大舉辦第三屆「國泰氣候變遷青年論壇」，集合關注永續議題的「青」世代到場交流，論壇邀請循環台灣基金會執行長陳惠琳、臺大生物多樣性研究中心主任邱祈榮等氣候專家，以及綠色新創領域的4組青創家，諸如循環包裝網購「配客嘉」執行長葉德偉、環保公平手機「Fairphone」資深經理張有志、零廢棄環保外送「Miss Eco」共同創辦人陳妍廷、電動車派車服務「ZEMO零邁移動」創辦人呂學儒。透過跨世代與跨領域對談，剖析循環經濟如何作為淨零排放及減碳的最佳助力，賦能青年展開行動，回到校園與生活中發揮氣候作為。

國泰金2020年調查發現，有超過95％大學生認為氣候變遷議題重要，超過55％願意採取相關行動，為鼓勵青年勇於挑戰與創新，國泰自2020年起連續舉辦三年「氣候變遷青年論壇」，2020年首次登場，率先分享責任投資及氣候變遷相關財務揭露(TCFD)上的作為；2021年前進高雄舉辦，帶進當年聯合國氣候變遷大會(COP)上的國際趨勢觀點；今年再度與國際氣候發展智庫合作，響應「2022氣候行動博覽會」作為壓軸登場論壇活動，帶領青年勇闖循環經濟商機。參與論壇人數逐年倍增，今年到場人數創新高近兩百位，顯見氣候議題已是青年關注重點。

國泰金總經理李長庚致詞時表示：「氣候、健康和培力是國泰永續策略重點發展主軸，國泰金控長期致力青年培力，持續與教育部、臺灣大學、國際氣候發展智庫等官學界單位合作，提供實作資源，多方面打造台灣氣候人才庫。如今日舉辦青年論壇，賦能青年氣候知識，我們也持續辦理國泰卓越獎助計畫力挺青年，提供最高20萬元獎助學金給有熱情與理想的環境行動等公益提案。面對氣候變遷，期待各位青年具備跨多元議題的整合力，從台灣出發走到世界，有更多創新想法提案，並付諸實行，期待氣候變遷風險有更好的緩解。危機正是轉機，氣候變遷正影響我們的生存，卻是開啟青年視野的好時機。」

荷蘭社會企業Circle Economy發布的「2022循環落差報告」指出，全球有高達70％的溫室氣體排放量與材料的處理和使用相關，若採取循環經濟措施，可減少28％的資源開採及消費量，降低全球39％溫室氣體排放量，呼應此份報告，論壇開場由循環台灣基金會執行長陳惠琳分享「循環經濟如何成為氣候問題的解方之一」，探討如何透過降低日常生活與消費行為的廢棄物和排放量，促成經濟轉型，創造永續的循環經濟商機，翻轉氣候危機。論壇中場的青創對談，由國泰金控企業永續辦公室協理花祺雅主持，訪談循環台灣基金會執行長陳惠琳與4組成功勇闖循環經濟的綠色青創家，深入解析循環經濟商業模式，如何成功拓展市場，從供應鏈到消費者，取得各利害關係人從認同到願意消費的關鍵心法。

論壇最後發表未來的永續生力軍「教育部氣候變遷創意實作競賽」學生隊伍得獎作品，國泰金投資長程淑芬亦出席勉勵得獎隊伍，鼓勵青年於氣候議題持續發揮創意，應對氣候危機。教育部每年舉辦「氣候變遷創意實作競賽」，邀集全國大專校院學生跨領域合作，以氣候變遷減緩及調適為目標，進行創意企劃與實作，迄今已完成7屆競賽，累計超過600件創意作品參賽，國泰金控為力挺單位之一，競賽後更有多位得獎者加入國泰從事永續相關工作一展長才。

國泰金引領台灣產業朝穩健前行，今年11月13日至14日將登場的「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，開創台灣企業先例，獨家越洋直播埃及第二十七屆聯合國氣候變遷大會(COP27)周邊會議世界氣候峰會(World Climate Summit, WCS)，國泰金控董事長蔡宏圖和總經理李長庚將線上參與峰會擔任重量級講者，分享創新金融商模帶動的關鍵淨零影響，展現國泰於氣候變遷上的前瞻觀點，讓世界看見台灣永續金融作為。