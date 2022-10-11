近期汽車大廠陸續公布第三季銷量，整體汽車銷量或有增減，其中電動車交出不錯成績，交車量紛創新高，凸顯目前總體經濟環境不佳下，電動車仍逆勢成長，後市受惠各國政策積極加持，銷量佳績可望持續。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，全球電動車新車型密集推出，輔以各國政策積極推動，根據Marklines與東吳證券預計，今年電動車全球銷量可望超越1,000萬輛，年成長達63％，其中美國年度銷量可望超過110萬輛，年成長達70％。

市場估計2025年全球電動車銷量約2,850萬輛，電動化比率36.9％，長期電動化趨勢明確，中長期投資價值逐步浮現，建議可透過定期定額布局智能車基金，掌握相關產業長線商機。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，隨著各國政策端的刺激催化，大陸中央地方新能源汽車消費支持政策不斷推出，使得新能源汽車銷售持續增長，9月新能源車零售預計58萬輛，年成長高達73.9％，根據乘聯會與研究機構預計，大陸今年新能源汽車銷量有望超越600萬輛。

評估目前政策端推展仍在進行中，且下半年消費旺季效應，後端新能源汽車消費還有一段行情上升的機會，帶動整個新能源汽車行業鏈的需求增長，建議布局電動車相關基金，把握參與電動車行情的機會。